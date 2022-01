Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.

- Un porc a fost filmat in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni, in centrul orașului Huedin. Toți trecatorii s-au oprit și l-au privit uimiți.Un cetațean din Huedin a ieșit cu porcul la plimbareIn imagini se poate vedea cum „Ghița” iși urmeaza stapanul pe trecerea de pietoni, fara urma de ezitare.…

- Potrivit politistilor, un barbat de 25 de ani, din Budeasa, care conducea un autoturism pe DJ 703K, din direcția Maracineni catre Budeasa, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un pieton și s-a rasturnat.In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat, iar pietonul, o femeie de 71…

- Un accident s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 7.00, in zona trecerii pentru pietoni din apropierea Poliției Turda, pe strada Libertații. Pietonul a fost lovit in plin și a fost nevoie de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident teribil a avut loc in Agnita, județul Sibiu, acolo unde o tanara care se angajase in traversarea strazii a fost lovita de o mașina de poliție. La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje medicale, dar din pacate, medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Cine este șoferul vinovat…

- Inca un accident de circulație a avut loc pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Un barbat de 78 de ani a lovit cu mașina o femeie de 80 de ani care traversa pe trecerea de pietoni. „Astazi, in jurul orei 10,30, un aradean de 78 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Calea […] The post Accident…

- Un copil a fost cat pe ce sa fie lovit de o mașina pe o trecere de pietoni. Video a fost publicat pe o rețea de socializare, pentru a atenționa parinții. Din imagini se vede cum elevul, grabit alearga spre trecerea de pietoni. La un moment dat, o mașina apare din sensul opus, iar baiatul se oprește…