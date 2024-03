Ultimatumul Israelului către arabi Oficiali israelieni de rang inalt au informat țarile arabe ca, daca negocierile din Qatar eșueaza, operațiunea Rafah va incepe inainte de sfirșitul Ramadanului, relateaza Can. Acest ultimatum a fost transmis de oficialii israelieni serviciilor de securitate arabe. La 15 martie, premierul Benjamin Netanyah a aprobat atit continuarea negocierilor cu Hamas pentru returnarea rapiților, cit și p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

