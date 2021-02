Stiri pe aceeasi tema

- 16 județe din vestul și nord-vestul țarii sunt sub alerta meteo de vreme severa, joi pana la ora 12.00. Meteorologii anunța ploi puternice și polei. Incepand de la ora 12.00, vremea devine geroasa in toata țara și se anunța rafale de vant de 120 km/h la munte.

- ANM a emis o avertizare de vreme rea valabila in intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 28 ianuarie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt: ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului. Astfel, in intervalul menționat, in Muntenia, Dobrogea și local in Moldova și la munte temporar va ninge, in…

- ANM a emis o avertizare meteo de ger, valabila incepand din noaptea de vineri spre sambata, pana in dimineața de miercuri. Gerul va cuprinde o mare parte din țara, inclusiv județul Vrancea. De sambata dimineața, maximele nu vor mai depași -2°C, iar nopțile vor inregistra temperaturi intre -8°C și -18°C.…

- ANM a emis vineri o avertizare meteo de ger, valabila incepand din noaptea de vineri spre sambata, pana in dimineața de joi. Gerul va cuprinde o mare parte din țara, inclusiv județul Vrancea. De sambata pana miercuri, maximele nu vor mai depași -2°C, iar diminețile vor inregistra temperaturi intre -8°C…

- Vreme deosebit de calda in urmatorul interval de timp, cu valori termice care vor urca luni pana la 16 grade Celsius in sud-estul tarii, in timp ce in Bucuresti se vor atinge 14 grade. PROGNOZA METEO. Sambata, vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in prima decada a lunii ianuarie, astfel…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru sfarsit de decembrie si inceput de ianuarie, in majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime in unele zone de pana la 16 grade Celsius, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, arata prognoza emisa de…

- Administraia Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, o avertizare meteo pentru intreaga țara, valabila pentru intervalul luni, 07 decembrie ora 14:00 – marți, 08 decembrie, ora 10:00. ANM a publicat tot astazi și prognoza meteo pentru intervalul 7 -20 decembrie. Astfel, temperaturile in timpul…

