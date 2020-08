Stiri pe aceeasi tema

- Șeful de post din comuna Reghiu, Dorel Fusaru, in varsta de 47 de ani, a decedat in aceasta dimineața. Acesta a fost gasit mort in localitatea Reghiu. Acesta nu prezenta leziuni, avea telefonul mobil și o suma de bani. Din primele investigații, se pare ca decesul a survenit din cauze medicale și nu…

- La intrarea in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, Cascada Putnei și zonele cu unitați comerciale din stațiunea montana Lepșa, polițiștii vranceni au desfașurat activitați de informare a turiștilor in vederea reducerii riscului de victimizare și de implicare in activitați infracționale In data de 24…

- Omul de afaceri Mitica Hagiu din Reghiu a murit in aceasta dimineața, fiind infectat cu temutul COVID-19. In varsta de 58 de ani, Mitica Hagiu era internat la Spitalul de boli infecțioase Matei Balș din București de mai mult timp. Mitica Hagiu era patronul lanțului de benzinarii Hanifa, avea afaceri…

- MINORI PLECAȚI VOLUNTAR DE LA DOMICILII, IDENTIFICAȚI DE POLIȚIȘTI La data de 31 iulie a.c., ora 23.20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 14 ani, din comuna Vidra ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. In urma investigațiilor…

- Dupa saptamani bune in care starea de sanatate s-a deteriorat din ce in ce mai mult, parintele Petrea Petrea, cel care a fost parohul Bisericii „Tururor Sfinților” din Focșani, a murit ieri la Spitalul „Fundeni” București. Conform surselor noastre, preotul ar fi suferit o criza de pancreas, dar era…