- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a fost condamnata vineri la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru vatamare corporala din culpa in dosarul accidentului de la Mangalia, produs in 2022. Potrivit portalului instantelor de judecata, instanta suspenda executarea pedepsei sub supraveghere…

