ULTIMA ORĂ! FOTO! Găsiți după două ore de căutări în pădurea de lângă Faraoanele, unde rămăseseră împotmoliți cu mașina Trei tineri care au ramas impotmoliți in padure cu autoturismul, gasiți la circa doua ore de catre un echipaj de poliție In aceasta seara, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost informați, prin apel 112, cu privire la faptul ca trei tineri au ramas impotmoliți cu autoturismul intr-o padure situata […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Gasiți dupa doua ore de cautari in padurea de langa Faraoanele, unde ramasesera impotmoliți cu mașina apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri care au ramas impotmoliți in padure cu autoturismul, gasiți la circa doua ore de catre un echipaj de poliție In aceasta seara, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost informați, prin apel 112, cu privire la faptul ca trei tineri au ramas impotmoliți cu autoturismul…

- Doi tineri din Campuri, care sunt și cumnați, au fost condamnați la inchisoare cu suspendare in urma unui conflict pe care l-au avut cu un barbat de 43 de ani și pe care unul dintre aceștia l-a injunghiat de mai multe ori cu un briceag. Incidentul a avut loc in octombrie, in urma loviturilor primite…

- IMPREUNA FACEM BINE! Șapte cetațeni ucraineni, dintre care 4 copii, care voiau sa ajunga in Italia au fost ajutați de polițiștii Secției 3 Vidra, dupa ce unul dintre autoturisme s-a defectat. Intervenția mai puțin obișnuita a fost anunțata prin SNUAU 112 la ora 20.40. Conform apelului, pe DN 2 D,…

- ATI VAZUT-O? Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Vidra au fost sesizați in cursul acestei seri, de catre o femeie din comuna Nistorești, cu privire la faptul ca, in jurul orei 19.30, fiica sa, STAN ANDRA-LAVINIA de 15 ani, a plecat din locuința sa din satul Bradetu și nu a mai revenit. Semnalmente…

- ACTIUNILE POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC CONTINUA In perioada 21-28 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești au desfașurat o acțiune pe linia verificarii transportatorilor de material lemnos privind respectarea prevederilor legale in domeniul silvic.…