- Parlamentul polonez a respins luni la votul de incredere guvernul propus de premierul in exercitiu Mateusz Morawiecki, deschizand astfel calea numirii unui executiv condus de fostul premier liberal pro-UE Donald Tusk.

- Donald Tusk se pregatește sa devina premier al Poloniei, dupa ce propunerea de guvern conservator condus de catre Mateusz Morawiecki a pierdut luni votul de investitura parlamentul național. In total, 190 de deputați au votat pentru un guvern condus de Morawiecki, iar 266 impotriva. Eșecul acestuia…

- Decizia vine la aproape doua luni de la alegerile din Polonia, unde partidul de guvernamant a ieșit pe primul loc, dar a pierdut majoritatea parlamentara, in favoarea unei coaliții a partidelor de Opoziție, scrie The Guardian.Guvernul conservator propus de premierul desemnat Mateusz Morawiecki a fost…

- Donald Tusk ar urma sa devina noul premier al Poloniei saptamana aceasta, scrie luni The Guardian. Numirea sa ar pune capat celor opt ani de guvernare a partidului naționalist Lege și Justiție (PiS).Alianța condusa de Tusk a obținut o majoritate de locuri la alegerile din 15 octombrie, dar președintele…

- Premierul polonez in exercitiu, conservatorul Mateusz Morawiecki, desemnat din nou prim-ministru de catre presedintele Andrzej Duda in urma alegerilor legislative din 15 octombrie, si-a prezentat luni noul Cabinet, care insa nu are sanse de a obtine votul de incredere al

- Guvernul polonez in exercitiu a anuntat marti ca Bruxellesul a dat unda verde primei transe din fondurile de relansare destinate Poloniei, dar suspendate pana acum pentru incalcari ale statului de drept, transmite AFP.'Comisia Europeana a emis astazi un aviz pozitiv cu privire la fondul de relansare…

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat ca ii va oferi premierului in funcție Mateusz Morawiecki prima șansa de a forma un nou guvern in urma alegerilor de acum trei saptamani. Partidul sau Lege și Justiție (PiS) a obținut 194 de locuri și se confrunta cu o cautare dificila de aliați pentru a ajunge…

- Mii de oameni s-au adunat duminica la un miting la Varșovia, cu doua saptamani inaintea alegerilor despre care Platforma Civica (PO) spune ca ar putea decide viitorul Poloniei in Uniunea Europeana și al democrației, relateaza Reuters și The Guardian.Sondajele de opinie sugereaza ca formațiunea „Dreptate…