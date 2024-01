Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti au admis, miercuri seara, propunerea de arestare preventiva formulata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, cel care infiintase si care administra, in fapt, complexul turistic Ferma Dacilor din Tohani. Administratorii…

