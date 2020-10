Ultimă oră! Colegiul Hasdeu se închide! Află când și de ce! Al patrulea caz de coronavirus a fost confirmat, in aceasta seara, la Colegiul Național „B.P.Hasdeu” Buzau. Este vorba despre o eleva de clasa a XII-a. Astfel, cea mai titrata unitate de invațamant din județ va intra in scenariul roșu, cu ore exclusiv online. Maine dimineața, totuși, va invața schimbul 1. De la ora 13:00, cursurile fața in fața vor fi suspendate. Astazi, pentru Colegiul Hasdeu se aprobase un scenariu cu inca o clasa inchisa, chiar daca erau confirmate trei cazuri, deoarece primul elev confirmat cu COVID facuse doar ore online. Cum a aparut al patrulea caz, masura inchderii unitații… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

