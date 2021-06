Stiri pe aceeasi tema

- A fost emisa avertizare hidrologica pentru fenomene imediate aflate sub incidența Codului Roșu. In intervalul 19 iunie a.c., ora 20:00 – 20 iunie ora 09:00, se anunța creșteri importante de debite și niveluri cu depașiri ale Cotelor de pericol. Bazinele afectate: raul Putna, pe sectorul aval Stația…

- Meteorologii au extins avertizarile de ploi abundente. De la ora 12.00 a intrat in vigoare un cod portocaliu, valabil in 12 județe din jumatatea de est a țarii, printre care și Vrancea, dar și in 4 județe din sud vest. Ploi local abundente și vijelii sunt anunțate in aproape toata țara, pana maine seara.…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis astazi o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pe rauri din 18 județe din țara, inclusiv pe rauri din județul Vrancea. Pana luni, alte rauri din țara sunt sub avertizare Cod galben. Codul portocaliu vizeaza rauri din județul…

- Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 15.06.2021 Ora: 11:30 Numarul mesajului: 53 FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite…

- Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 15.06.2021 Ora: 11:30 Numarul mesajului: 53 FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite…

- Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de ploi abundente, valabil pana miercuri, ora 10.00, in Dobrogea și in zona Carpaților Meridionali, dar și un cod galben de ploi insemnate cantitativ și vijelii, tot pana miercuri dimineața, in mare parte din țara, zona cuprinzand și județul Vrancea. Sursa…

- Meteorologii au emis astazi, la ora 10.00, noi alerte de ploi torențiale, vijelii și grindina. Alerta Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, care va cuprinde și județul Vrancea, va incepe joi la ora 12.00 și va dura pana sambata, ora 10.00. Totodata, 18 județe vor fi sub avertizare…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr.mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…