Stiri pe aceeasi tema

- Frica ne poate imbolnavi. Vezi cum iți invingi frica de imbolnavire cu COVID Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Frica ne poate imbolnavi. Specialiștii trag un semnal de alarma și ne avertizeaza ca ar fi bine sa nu ne mai stresam, daca vrem sa ramanem sanatoși. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Un nou val de decese in Maramureș. Crește și numarul persoanelor infectate din cauza COVID-19 in județ Pana astazi, 02 septembrie, pe teritoriul Judetului Maramures , au fost confirmate pana in prezent, 1214 de cazuri confirmate si 3 noi decese au fost inregistrate. Antalya cu avionul din Baia Mare…

- O noua inșelatorie face victime: metoda accidentul, varianta Covid-19. Cum acționeaza escrocii O noua inșelatorie face victime: metoda accidentul, varianta Covid-19. Cum acționeaza escrocii Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Metoda „accidentul”, varianta COVID -19, este noua tehnica prin care…

- Un nou simptom COVID-19 da peste cap recomandarile medicilor: „Se transmite și așa! ” Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Specialiștii trag un puternic semnal de alarma. Un nou simptom al infecției COVID-19 duce la o singura concluzie: exista și o alta cale de transmitere a virusului. Oferta de…

- Doua simptome noi COVID-19 sunt, de fapt, primele semne ale bolii! Medicii, in alerta: „Evoluția nu va fi favorabila” Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Medicii romani trag un puternic semnal de alarma. Doua simptome atipice infectarii COVID-19 sunt, de fapt, primele semne ale bolii. Oferta de…

- Descoperirea momentului: In ce ordine apar simptomele coronavirusului? Acum se poate face diferența intre gripa și COVID Este deja un lucru bine cunoscut faptul ca simptomele principale ale coronavirusului sunt febra, tusea seaca și dificultațile respiratorii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Noi restricții pentru romani. Inca doua țari ne-au pus pe lista roșie. Vezi ce trebuie sa faca cei care calatoresc in aceste state Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Numarul mare de cazuri noi de Covid-19 din…

- Un nou val de infectari in Maramures. Crește și numarul persoanelor decedate din cauza COVID-19 in județ 718 persoane confirmate, 307 persoane internate si aflate sub tratament medical, 24 persoane pozitive aflate in izolare la domiciliu sau in locatia declarata, 344 persoane vindecate si externate…