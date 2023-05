Stiri pe aceeasi tema

- Boris Gilca, șeful Direcției generale asistența medicala și sociala a Consiliului Municipal Chișinau, a depus cererea de demisie din funcție. Un anunț in acest sens a fost facut de primarul Capitalei, Ion Ceban, care spune ca nu accepta aceasta cerere.

- Mai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina au fost furate de angajați din Direcției Generale Asistența Medicala și Sociala a Consiliului Municipal Chișinau, potrivit anchetei Centrului Național Anticorupție (CNA), relateaza Ziarul de Garda și…

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca, și in acest an va asigura, de Paștele Blajinilor, transport gratuit locuitorilor Capitalei. Anunțul a fost facut de primarul Capitalie, Ion Ceban, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Edilul a declarat ca ulterior responsabilii vor…

- Mai multe organizații neguvernamentale de media condamna comportamentul inadecvat al primarului municipiului Chișinau, Ion Ceban, manifestat prin lansarea atacurilor la adresa presei, care abordeaza problemele Capitalei. Semnatarii declarației fac trimitere la doua ședințe saptaminale, din 13 și 20…

- Șeful Direcției asistența medicala și sociala a Primariei Chișinau, Boris Gilca, a reacționat la postarea Alei Nemerenco, despre alimentația din spitale. „Un sfat prietenesc si colegial: analizați bine inainte de a spune ceva public, inainte de a posta ceva pe rețelele sociale sau a vorbi ceva la TV…

- Șeful Direcției asistența medicala și sociala a Primariei Chișinau, Boris Gilca, anunța ca Primaria s-a autosesizat dupa postarea ministrei Ala Nemerenco, despre alimentația de la spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi”. Gilca anunța ca a fost demarata o ancheta interna, iar Luminiței Mihalcean, atribuita…

- In semn de solidaritate cu poporul ucrainean astazi și maine, Primaria Chișinau ilumineaza in culorile Drapelului de Stat al Ucrainei mai multe locatii si cladiri din capitala. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban.

- Șeful Direcției asistența medicala și sociala a Primariei Chișinau, Boris Gilca, afirma ca noul prim-ministru „a facut o greșeala mare” ca a luat-o pe Ala Nemerenco in cabinetul de miniștri. „A avut și alți candidați buni, insa posibil nu i s-a permis sa ia alta decizie. Dumnealui ințelege foarte bine…