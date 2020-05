Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul SMURD intervine in localitatea Reateag, acolo unde un barbat a ramas prins sub tractorul pe care il repara. ”Echipaje de prim ajutor și de terapie intensiva SMURD intervin la un incident – barbat surprins de un tractor la nivelul membrelor inferioare in timpul unor lucrari de reparație.…

- Un barbat din Reteag repara ceva la un tractor. La un moment dat, picioarele i-au fost surprinse de utilajul agricol și strivite. S-a solicitat elicopterul SMURD de la Jibou. Un Echipaj de Prim Ajutor și unul de Terapie Intensiva din cadrul ISU BN au intervenit de urgența in localitatea Reteag. Un barbat…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, puțin inainte de ora 15, in localitatea Beclean. Din primele informații, incendiul se manifesta la anexa unei benzinarii din localitate. In urma apelului la 112, la fața locului intervine Garda de Intervenție Beclean. Se pare ca nu s-au inregistrat victime…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:35, in localitatea Jucu. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:30, in localitatea Bața, la 12 kilometri de Dej. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul caminului cultural din localitate. In urma apelului la 112, la fața locului intervine Garda de Intervenție Beclean și o autoplatforma…

- ISU Timiș fost anunțat vineri la ora 15.46 des un caz mai puțin obișnuit, un barbat care iși au dat foc in Sannicolau Mare pe strada Tichindeal. Au fost alocate o autospeciala cu cinci cadrea, ambulanta tip C si elicopterul SMURD care va prelua victima de pe stadionul din oras. Din primele informatii…