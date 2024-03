Bărbat de 57 de ani transportat cu elicopterul SMURD la Oradea Un pacient in varsta de 57 de ani a fost adus cu urgența la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare, unde i s-a diagnosticat un accident vascular cerebral sever. Echipa medicala locala a acționat rapid pentru stabilizarea starii pacientului și pregatirea lui pentru transfer. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD catre […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus in varsta de doar cateva ore, diagnosticat de medicii din Miercurea Ciuc cu detresa respiratorie, a fost transportat, joi, cu un elicopter SMURD la un spital din Targu Mures. "In urma cu putin timp, elicopterul SMURD de la Targu Mures a incheiat cu succes o misiune desfasurata contra cronometru,…

- De cate ori ati ajuns cu o ruda la Urgente si ati stat pe ace cu orele, nestiind ce i se intampla in spatele usilor inchise? In premiera nationala, familiile bolnavilor ajunsi in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Oradea primesc, incepand de joi, informatii in timp real.

- Accident la vanatoare nu departe de Timișoara. Un barbat din județul Timiș a fost impușcat in timpul unei partide de vanatoare, in comuna Brestovat. Acesta... The post Accident la vanatoare in vestul țarii. Un barbat a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital appeared first on Special Arad ·…

- Un barbat de 46 de ani din comuna Stanesti a fost preluat, sambata, in stare grava, cu elicopterul SMURD, dupa ce a fost accidentat de o masina in timp ce se deplasa pe marginea unui drum din localitate, au anuntat autoritatile din Valcea, informeaza Agerpres.roDin verificarile preliminare efectuate,…

- *Accident rutier in localitatea Stanești* La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 643 B, in localitatea…

- O persoana a cazut intr-un siloz de cereale la Șeitin. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu accesorii de salvare,... The post Elicopterul SMURD solicitat la Șeitin, dupa ce un barbat a cazut intr-un siloz de cereale appeared first on Special Arad · ultimele…

- Inaltpreasfintitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a ajuns de urgenta la Iasi, la Institutul de Boli Cardiovasculare.Din primele informatii, elicopterul SMURD a intervenit pentru inaltul ierarh care a avut nevoie de ingrijiri de specialitate.IPS Calinic s a nascut pe 18 noiembrie 1957…

- Un microbuz a fost avariat, marți dimineața, in localitatea clujeana Jucu de Mijloc. Un pasager cu multiple traumatisme a fost transportat la spital.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au ajuns la locul accidentului, unde au gasit un microbuz și un autoturism avariate. Toți pasagerii…