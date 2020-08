Ultima duminică din vară este călduroasă Duminica caniculara. Soarele rasare la ora 06:47. In zona noastra pe alocuri suntem prinși de cod galben de vreme calduroasa. Indicele de temperatura-umezeala depașește pragul critic de 80 de unitați. Cerul este perfect senin, iar la munte se anunța unele intensificari semnificative ale vantului. Soarele apune la ora 20:11. Temperatura maxima resimțita va ajunge la 32 de grade, iar temperaturile minime se incadreaza intre 17 și 20 de grade. Ultima zi din luna se anunța extrem de calduroasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

