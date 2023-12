Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.

- Consiliul de administratie al BNR a decis pe 8 noiembrie 2023 in unanimitate mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%; totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% si a ratei dobanzii aferente facilitatii de depozit la 6%. De asemenea,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,1%, de la 8,8% in septembrie si comparativ cu 16,3% in decembrie 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna octombrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2023 a…

- ”Indicele preturilor de consum in luna octombrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2023 a fost 100,57%. Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) a fost 6,3%. Rata anuala a inflatiei in luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 a fost 8,1%. Rata…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 8,1% in luna octombrie 2023, de la 8,8% in septembrie, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari majorari, in perioada octombrie 2023 – octombrie 2022, au fost inregistrate la servicii (12,20%), in vreme ce prețurile marfurilor…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%”, arata, joi, datele publicate de INS. Institutia…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 10,36%, cele nealimentare cu 6,68%, iar serviciile cu 12,10%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate azi. In septembrie, comparativ…

