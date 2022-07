Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a informat ca in aceasta dimineața in taberele de refugiați din județ erau cazați 145 de cetațeni din Ucraina, cu opt mai puțini decat in ziua precedenta. Toți refugiații ucraineni sunt cazați in casuțele modulare „Satul Speranței” din Radauți. Din cei 145 de refugiați, 50 sunt femei…

- In taberele de cazare temporara a refugiaților ucraineni din județul Suceava se afla 110 persoane la o capacitate totala de 1.058 de locuri reprezentand un grad de ocupare de aproape 10%. Toți refugiații se afla cazați in casuțele modulare de la Radauți care sunt umplute aproape la jumatate din capacitate.…

- “Poporul ucrainean ne-a oferit tuturor o lectie demna de amintit in manualele de istorie!” Asta crede omul de afaceri Sebastian Celea, fost soldat in Legiunea Straina Franceza si actual președinte al Camerei de Comerț Bilaterala Romania-Letonia, unul dintre romanii care au facut tot posibilul pentru…

- Taberele de refugiați din județul Suceava mai gazduiesc astazi 51 de persoane din Ucraina, același numar raportat și ieri. Toți refugiații ucraineni sunt in casele modulare din Radauți, din cele 51 de persoane 25 fiind femei și 18 copii. De la inceputul razboiului din Ucraina, in taberele de refugiați…

- VIDEO| Peste 1.000 de mașini blocate de catre ruși la Zaporojie: Femei și copii, ramași fara apa și mancare VIDEO| Peste 1.000 de mașini blocate de catre ruși la Zaporojie: Femei și copii, ramași fara apa și mancare In Zaporojie, teritoriu controlat de catre Ucraina, peste 1.000 de mașini care transportau…

- In aceasta dimineața, in taberele de refugiați din județul Suceava sunt cazate 52 de persoane din Ucraina, cu opt mai multe comparativ cu ziua de ieri. Toți refugiații din Ucraina sunt cazați in casuțele modulare din municipiul Radauți. De la inceputul razboiului din Ucraina, in taberele de cazare din…

- Deși exista comunicare activa dintre refugiații din Ucraina și multe site-uri din Republica Moldova au fost traduse in limba ucraineana, exista o lacuna in acest sens, unii refugiați neavind acces la informație utila pentru ei sau nu știu unde sa caute informația de care au nevoie. Totodata, exista…

- Capitanul Sviatoslav Palamar, in varsta de 39 de ani, comandant adjunct al Regimentului Azov din Ucraina, a declarat pentru Reuters ca luptatorii sai au putut auzi vocile persoanelor blocate in buncarele din vastul complex industrial, relateaza The Guardian .El a spus ca erau femei, copii și batrani,…