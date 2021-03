Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a denuntat sambata sanctiunile "nefondate" adoptate de China impotriva a doi responsabili americani in dosarul uigurilor, subliniind ca acest lucru va face sa creasca "atentia internationala" asupra "genocidului" din provincia Xinjiang, noteaza AFP. "Tentativele Beijingului de a intimida si a reduce la tacere pe cei care apara drepturile omului si libertatile fundamentale nu fac decat sa contribuie la cresterea atentiei internationale asupra genocidului si a crimelor impotriva umanitatii care sunt in curs de desfasurare in Xinjiang", a declarat Antony…