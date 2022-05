UE va reglementa cum trebuie bătuți protestatarii de către polițiști Europarlamentarii din Comisia LIBE au dezbatut saptamana aceasta utilizarea forței de catre polițiști pentru a contracara revoltele populare. Astfel, s-a convenit ca este nevoie de un regulament unitar pentru toate țarile UE in care sa se precizeze cand și cum pot acționa in forța organele de ordine. Dezbaterea a avut loc in contextul protestelor din […] The post UE va reglementa cum trebuie batuți protestatarii de catre polițiști first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

