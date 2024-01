Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de automobile Tesla si Volvo Car, detinuta de grupul chinez Geely, au declarat ca suspenda o parte din productia din Europa din cauza deficitului de componente, acesta fiind primul semn clar ca atacurile asupra transporturile maritime din Marea Rosie lovesc producatorii din regiune, transmite…

- Noul buget a trebuit sa fie redus dupa o hotarare a Curtii Constitutionale a Germaniei care creat o gaura de 60 de miliarde de euro in bugetul de stat al tarii si a fortat guvernul sa renunte la unele programe menite sa accelereze tranzitia ecologica a Germaniei, informeaza Reuters. Initial, subventiile…

- Șoferii de mașini electrice care spera sa iși reincarce bateriile la una dintre cele 1.600 de stații de incarcare ale Repsol din Spania ar putea fi dezamagiți, deoarece aproape jumatate dintre acestea sunt inactive din cauza lipsei unei conexiuni electrice. Mai grav, astfel de lacune sunt evidente in…

- Hyundai Motor si Kia anticipeaza o cerere puternica in SUA pentru vehicule electrice, au declarat pentru Reuters directori superiori ai producatorilor de automobile sud-coreeni inainte de Salonul Auto de la Los Angele, transmite Reuters.Comentariile contravin temerilor industriei ca inflatia si ratele…

- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a raportat vineri o marja de profit la divizia auto mai ridicata decat estima si a confirmat previziunile anuale, avand un ton mai optimist decat al concurentilor sai, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Producatorul german de masini de lux se asteapta la…

- Actiunile listate la Frankfurt ale companiei au inchis in declin cu 5,7%, consemnand cea mai proasta zi din 4 mai, potrivit datelor LSEG. Compania a spus ca s-a confruntat cu ”un mediu de piata redus, marcat de o concurenta intensa a preturilor”, in special in cazul vehiculelor electrice. La un apel…

- Grupul Stellantis se pregatește sa lanseze o noua gama de modele accesibile, care vor fi atat convenționale cat și electrice. Mai exact, concernul multinațional va lansa, in acest deceniu, nu mai puțin de 7 modele noi bazate pe o platforma noua, diferita fața de cele STLA. Noua platforma se numește…

- Citroen concureaza cu producatorii chinezi de vehicule electrice, lansand un nou modelStellantis, al treilea producator auto mondial, a prezentat marti noul Citroen e-C3, un vehicul electric low-cost, cu un pret de pornire de 23.300 euro (24.540 dolari), menit sa concureze cu modelele electrice accesibile…