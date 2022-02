Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana anunța noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa invazia Ucrainei, din aceasta dimineața. Pachetul de sancțiuni va viza sectoare strategice si blocarea accesului bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Iar șeful diplomatiei…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen il acuza joi pe presedintele rus Vladimir Putin de „readucerea razboiului in Europa” si anunta un pachet de sanctiuni „masive” vizand baza economiei ruse si ”capacitatea acesteia de a se moderniza”, relateaza BBC News. Liderii Uniunii…

- Uniunea Europeana a condamnat in termeni duri, joi dimineata, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si a avertizat ca presedintele Vladimir Putin va fi tras la raspundere. „Condamnam vehement atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. In aceste ore intunecate, gandurile noastre sunt la Ucraina, la…

- Uniunea Europeana (UE) va trage la raspundere Moscova pentru atacul „nejustificat” asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters. „In…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc astazi la Bruxelles pentru a discuta despre actuala criza de securitate de la granita Rusiei cu Ucraina. Intalnirea va fi una informala, conform Politico. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Europa „spera la tot ce e mai bun”…

- Presedintele SUA Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta intr-un mesaj comun ca lucreaza la planuri de urgenta pentru a garanta securitatea aprovizionarii cu energie a Ucrainei si a Europei.

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP. 'UE va raspunde in mod adecvat la orice noua agresiune, inclusiv incalcari ale…