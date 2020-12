Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile au inceput la ora locala 09:30. Odata ce ambele camere au cazut de acord asupra legii, regina Elizabeth va trebui sa isi dea consimtamantul, cunoscut ca Royal Assent. Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, si Charles Michel, presedintele Consiliului European, au semnat miercuri…

- Liderii UE, Angela Merkel, Ursula von der Leyen și Charles Michel, vor avea miercuri o videconferința cu președintele chinez Xi Jinping in care vor anunța acordul de investiții UE-China. Oficialii europeni vorbesc despre un acord „de succes”, in timp ce criticii susțin ca este o ințelegere grabita,…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat, miercuri, cele trei tratate care vor reglementa incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, relatiile dintre...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat, miercuri, acordul post-Brexit incheiat cu Londra. Cel care va da semnatura finala, cu o zi inainte de iesirea efectiva a Marii Britanii din piata unica europeana, este premierul Boris…

- Decizia vine ca urmare a creșterii alarmante a numarului de noi cazuri de coronavirus care a dus la impunerea carantinei generale in sud-estul Angliei și a capitalei, Londra. Senatoarea Șoșoaca cere imunitate in fața legii pentru avocați. In statutul partidului AUR scrie altceva Londra și sud-estul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au avut duminica discutii telefonice cu sefii principalelor institutii ale UE despre situatia creata in urma confirmarii unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie. Potrivit unor surse de la Palatul Elysee, citata de agentia…

- Liderii europeni au discutat despre noua situatie creata de aparitia unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie. Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel au vorbit la telefon despre acest subiect cu sefii principalelor institutii ale UE: presedinta Comisiei Europene,…