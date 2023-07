Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Generala a Vamilor (GAC) din China a anunțat interzicerea importurilor de produse din 10 prefecturi din Japonia, din cauza deciziei japoneze de a deversa apa provenita din dezastrul de la centrala nucleara Fukushima Daiichi. Anunțul a fost publicat vineri pe site-ul autoritații de reglementare.…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anuntat ca este dispus sa intalneasca un grup pro-Ucraina de luptatori rusi care tine captivi doi soldati rusi, relateaza The Guardian, informeaza News.ro.Grupul respectiv a afirmat ca este dispus sa ii elibereze pe sodati in schimbul unei…

- Volodimir Zelenski i-a facut mai multe reproșuri legate de exportul cerealelor din Ucraina sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla marti, 9 mai - de Ziua Europei, in vizita la Kiev.Zelenski a criticat puternic restricțiile la importul de cereale in UE impuse de Bruxelles dupa plangerile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat intr-un interviu publicat marți, 9 mai, de ziarul spaniol El Pais, ca nu crede ca in acest moment sunt posibile discuții de pace intre Moscova și Kiev in condițiile in care Rusia nu pare dispusa sa se retraga, iar Ucraina spera sa-și elibereze…

- Zeci de mii de familii din Neamt primesc alimente de la Uniunea Europeana, acest lucru relevand dimensiunea saraciei prin Moldova si nu numai, deoarece programul se desfasoara la nivel national.

- Partidul Social Democrat a anuntat ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea temporara a importurilor de cereale din Ucraina. Anunțul a fost facut intr-un comunciat de presa al PSD transmis marți.„PSD va solicita in Coaliția de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului…

- Cele trei centrale nucleare ramase din Germania se inchid sambata, 15 aprilie, potrivit The Guardian. Statul a accelerat ieșirea din energia atomica dupa dezastrul care a avut loc in urma cu 12 ani la Fukushima, in Japonia.

- Joe Biden a izbucnit in lacrimi in ultima zi a calatoriei sale de patru zile in Irlanda, dupa o intalnire intamplatoare cu preotul care a fost alaturi de fiul sau Beau inainte de a muri, in 2015, relateaza The Guardian, citat de news.ro.Parintele Richard Gibbons, preot paroh al la Sanctuarul Maicii…