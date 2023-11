UE refuză pe linie să finanțeze extinderea rețelei de gazoducte din România Transgaz a solicitat finanțare de la UE pentru mai multe gazoducte din Romania, importante pentru securitatea energetica a țarii noastre , dar și a regiunii, dar a fost refuzata pe linie. In august, Transgaz, prin directorul Ion Sterian, trimitea la Bruxelles o cerere de finanțare fundamentata pentru extinderea rețelei naționale de gazoducte, inclusiv pentru Tuzla – Podișpr, care va trebui sa asigure evacuarea in SNT a gazelor ce vor fi extrase de Petrom și Romgaz din Marea Neagra, incepand cu 2027. In total, era vorba de circa 550 milioane euro. Conducta de transport a gazelor naturale pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui postari de vineri, pe pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, au fost aprobate de catre Executiv doua hotarare necesare pentru: „- declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al…

- "Ma bucur ca avem in sfarsit pe ordinea de zi si mai multe hotarari legate de realizarea unor conducte de gaze. Sunt patru asemenea proiecte de interes national, in Olt, Mehedinti, Timis si Bihor. Aceste gazoducte sunt esentiale si trebuie finalizate in asa fel incat, odata cu exploatarea gazelor din…

- ”Astazi, 19 septembrie 2023, Transgaz SA, prin subsidiara sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz SRL (VMTG) compania care opereaza, exploateaza si dispecerizeaza gazoductul Ungheni-Chisinau si este certificata pe modelul separarii proprietatii, preia de la Moldovatransgaz SRL, activitatea de operare,…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta in suma totala de 1,283 milioane lei pentru sprijinirea a 306 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau se afla in situatii…

- ROMCIM SA, reprezentata de Dumitru Sima, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DEMONTARE CONDUCTA DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE GAZE NATURALE Dn 1000", propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Poarta Alba.Informatiile privind…

- Hidrologii au emis o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din 18 judete, aferente bazinelor hidrografice Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, care va fi valabila pana vineri dimineata, conform Agerpres.Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada…

- Temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade, cele minime de 20 - 23 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales in seara si noaptea zilei de miercuri, cand va creste probabilitatea pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de averse și rafale de vant valabila marți in Oltenia. Specialiștii spun ca vor fi „averse care vor acumula peste 20…25 l/mp, descarcari electrice și intensificari ale vantului, potrivit ANM . In județul Gorj sunt vizate localitațile:…