- Operatorii care raspund la numarul unic 119 au primit, in trei luni si jumatate de la operationalizarea acestui numar, 39.656 de apeluri care semnalau cazuri de copii aflati in situatii de risc, abuz, neglijare sau diferite forme de exploatare. In cateva zeci de cazuri reclamatiile vizau copii refugiati…

- Statele Unite vor adopta miercuri, in coordonare cu Uniunea Europeana si G7, noi sanctiuni impotriva Rusiei, menite in special sa interzica orice investitie noua in aceasta tara, potrivit unei surse familiarizate cu aceasta chestiune, transmite AFP. Aceste masuri punitive, impuse ca raspuns la invazia…

- Uniunea Europeana poate impune sancțiuni impotriva familiei lui Vladimir Putin, și anume impotriva fiicelor sale, informeaza publicațiile Occidentale Wall Street Journal și Bloomberg. Acum, aceasta problema este studiata, iar sancțiunile nu au fost inca aplicate, informeaza cele doua surse. Fii…

- Comisia Europeana a adoptat noi norme privind certificatul digital de vaccinare impotriva COVID-19, certificatele minorilor avand termen nelimitat de valabilitate. In baza noilor norme, pasapoartele verzi ale persoanelor pana in 18 ani care s-au vaccinat impotriva noului coronavirus isi pastreaza valabilitatea,…

- Seful APIA Harghita, Haschi Andras, a anunțat, luni, ca peste 250 de fermieri harghiteni isi vor pierde subventia acordata de Uniunea Europeana, intrucat si-au incendiat terenurile. De asemenea, Garda de Mediu Harghita a sesizat saptamana trecuta organele de cercetare penala in doua cazuri in care a…

- Romania a inregistrat, in ultimii zece ani, cu 733% mai multi cumparatori online, de sapte ori peste cifrele din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria si Bulgaria, releva datele unui studiu publicat, recent, de o companie globala de consultanta in management, prezenta si pe plan local din 2005. Conform…

- Uniunea Europeana a aprobat, marți, noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, printre acestea numarandu-se interdicții privind investițiile in sectorul energetic rusesc, exporturile de bunuri de lux și importurile de produse din oțel din Rusia, anunța Reuters. Noul set de restricții…