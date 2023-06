UE prelungește sanțiunile pentru importul de cereale ucrainene Polonia a anuntat luni ca a primit un proiect de regulament de la Comisia Europeana care prelungeste pana la 15 septembrie interdictia privind importurile unor produse alimentare ucrainene in cinci tari UE care se invecineaza cu Ucraina, printre care si Romania, relateaza Reuters. La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state pentru exportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

