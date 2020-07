UE prelungeşte sancţiunile împotriva Coreei de Nord Uniunea Europeana a anuntat joi prelungirea cu un an a sanctiunilor impotriva Coreei de Nord, ca reactie la decizia Phenianului de a continua dezvoltarea de arme nucleare si rachete balistice, transmite AFP. Pentru contributia la programele de inarmare nord coreene, cu incalcarea rezolutiilor ONU, sunt supuse sanctiunilor UE 57 de persoane si noua entitati, ale caror active sunt blocate. Celor in cauza li se interzice, de asemenea, intrarea in UE. Lista a fost confirmata joi si va fi publicata vineri in jurnalul oficial al Uniunii. Consiliul Uniunii Europene precizeaza intr-un comunicat ca sanctiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

