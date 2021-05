Stiri pe aceeasi tema

- O purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a indemnat vineri regimul la ”o ancheta internationala credibila” cu privire la deturnarea unui avion Ryanair pe ruta Atena-Vilnius, escortat pana la Minsk de un avion belarus de vanatoare de tip MiG-29. Acest incdent represzinta un ”afront direct la aresa…

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni împotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP citata de Agerpres. În plus fata de masurile…

- Și Statele Uite ale Americii (SUA) iau masuri impotriva Belarusului, dupa deturnarea avionului companiei Ryanair, care a fost deturnat de pe ruta Atena – Vilnius, și la bordul caruia se afla jurnalistul disident Roman Protasevici. Opozantul lui Aleksandr Lukașenko era insoțit iubita sa, Sofia Sapega.…

- Deturnarea avionului Ryanair, obligat sa aterizeze la Minsk pentru ca opozantul Roman Protasevici si prietena lui sa fie arestati, a fost catalogat drept un act de terorism de stat sau chiar o declaratie de razboi. Raspunsul NATO si al Uniunii Europene care a instituit sanctiuni asupra Belarusului nu…

- ”Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia de a ocoli Belarusul. In consecinta, am fost nevoiti sa anulam zborul de astazi intre Viena si Moscova”, a transmis compania intr-un comunicat.Informația a fost confirmata și de ministrul austriac al Transporturilor. In prezent, toate companiile grupului Lufthansa,…

- Mama lui Roman Protasevici, jurnalistul arestat de Belarus dupa deturnarea avionului Ryanair care zbura pe ruta Atena-Vilnius, sustine ca fiul ei a fost supus violentelor, dupa aparitia primelor imagini cu jurnalistul aflat in detentie la Minsk, informeaza Agerpres , care preia dpa. Natalia Protasevici…

- Liderii UE, reuniti la Bruxelles, au decis luni seara sa inchida spatiul aerian al uniunii pentru avioanele din Belarus ca masura de sanctionare a regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a ordonat deturnarea unui avion de linie al companiei Ryanair ce efectua un zbor pe ruta Atena-Vilnius…