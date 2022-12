UE investeşte peste 600 milioane euro în infrastructura energetică pentru a susţine planul REPowerEU şi Pactul verde european Investitia se va efectua conform rezultatelor unei cereri de proiecte lansate la 18 mai, in paralel cu planul REPowerEU, mai indica comunicatul de presa al Comisiei Europene. „Imbunatatirea interconexiunilor transfrontaliere este o conditie prealabila pentru o tranzitie catre o energie curata, deoarece acestea consolideaza piata noastra comuna a energiei si faciliteaza integrarea energiei din surse regenerabile in retea. Rezilienta infrastructurii energetice este, de asemenea, esentiala pentru securitatea aprovizionarii UE si pentru indeplinirea angajamentului nostru de a opri importurile de gaze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

