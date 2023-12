UE investește încă 2 miliarde de euro în proiecte de infrastructură pentru energie curată prin intermediul Fondului de modernizare In cadrul Fondului de modernizare, au fost platite 2,17 miliarde de euro pentru a contribui la modernizarea sistemelor energetice din noua state membre prin intermediul a 19 proiecte selectate. Aceste investiții vor ajuta țarile UE cu venituri mai mici sa iși atinga obiectivele climatice și energetice pentru 2030 și vor reduce emisiile de gaze cu efect de sera in energie, industrie și transporturi și vor imbunatați eficiența energetica, informeaza ceenergynews.com. In acest an, a fost acordat Bulgariei sprijin din Fondul de modernizare (197 de milioane de euro), Croației (88 de milioane de euro),… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

