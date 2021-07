Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reafirmat marți, în timpul unei vizite în nordul Ciprului, angajamentul sau fața de o soluție în doua state și a anunțat redeschiderea continua a orașului Varosha, un oraș fantoma care simbolizeaza divizarea insulei mediteraneene, potrivit…

- Patru persoane si-au pierdut viata in incendiul de proportii izbucnit sambata in regiunea montana Troodos, in sudul Ciprului, au anuntat duminica autoritatile acestei tari membre a Uniunii Europene, relateaza AFP. Trupurile carbonizate au fost descoperite in apropierea satului Odos, in districtul Larnaca…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si-a exprimat vineri preocuparea cu privire la linia ''putin constructiva'' a Uniunii Europene (UE), in comentarii ale sale despre strategia europeana de rezistenta si contracarare evocata miercuri de seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza agentia…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a aparat, in plenul Parlamentului European, ratificarea si punerea in practica ale acordului privind dialogul politic cu Cuba, dupa ce un e-mail scurs in presa a sugerat o apropiere intre unii eurodeputati socialisti si regimul de la Havana, transmite miercuri…

- Cea mai mare formatiune de mazga marina a ajuns in Grecia. Mazga marina observata in apele din nordul Greciei, este acelasi fenomen semnalat si in Marea Marmara, care leaga Marea Neagra de Marea Egee.

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a cerut, miercuri, oprirea imediata a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, in care au murit peste 50 de oameni incepand de luni, transmite Reuters, potrivit news.ro. ”Trebuie facut totul pentru prevenirea…

- Statele Unite trimit un diplomat sa discute cu israelienii si si palestinienii, pentru calmarea situatiei în regiune, a declarat miercuri secretarul american de Stat Antony Blinken, afirmând ca Israelul are în mod special responsabilitatea sa evite victimele civile, transmite Reuters.”Imaginile…