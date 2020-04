Stiri pe aceeasi tema

- Germania i-a cerut miercuri Rusiei sa asigure securitatea jurnalistei multipremiate Elena Milasina dupa o amenintare formulata la adresa sa de liderul regiunii cecene Ramzan Kadarov, informeaza dpa potrivit Agerpres. "Amenintarile formulate de oficiali de stat sunt cu totul inacceptabile si contravin…

- Germania i-a cerut miercuri Rusiei sa asigure securitatea jurnalistei multipremiate Elena Milasina dupa o amenintare formulata la adresa sa de liderul regiunii cecene Ramzan Kadarov, informeaza dpa. "Amenintarile formulate de oficiali de stat sunt cu totul inacceptabile si contravin oricaror legi",…

- Guvernul rus a decis sa restricționeze temporar intrarea strainilor în țara pentru a preveni raspândirea epidemiei de coronavirus. De când va intra masura în vigoare. Masura nou introdusa de Guvernul rus vor intra în vigoare de miercuri și va dura pâna…

- "In aceasta (joi) dimineata, am trimis de-a lungul fluviului Marita (Evros de partea greaca) 1.000 de membri ai fortelor speciale din cadrul politiei, complet echipati, pentru a-i impiedica (pe greci) sa-i respinga" pe migranti, a anuntat ministrul de Interne, Suleyman Soylu, intr-o vizita in zona.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema,…

- Uniunea Europeana va lansa o noua misiune navala si aeriana in estul Mediteranei, pentru a bloca livrarile de armament catre factiunile din Libia, au convenit luni ministrii de Externe comunitari, dupa ce Austria a renuntat la respingerea prin veto a masurii, transmite Reuters, potrivit news.ro.Decizia…

- Damascul l-a acuzat miercuri pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ca este ''deconectat de realitate'', dupa amenintarile sale de a lovi ''peste tot'' regimul sirian, intr-un context de tensiuni neobisnuite intre cele doua tari vecine, relateaza AFP. …

- RPD Coreeana este un stat totalitar care intretine relatii diplomatice cu 164 de state ale lumii si cu al carui pasaport poti circula liber, fara vize, in 39 de tari. La Phenian se gasesc deschise 25 de misiuni diplomatice, dintre care 7 sunt din Uniunea Europeana: Bulgaria, Cehia, Germania, Polonia,…