- UE a facut apel vineri la Beijing "sa nu se amestece" in sanctiunile occidentale care vizeaza Rusia, avertizand ca orice sustinere pentru Moscova "va pata grav reputatia" Chinei in Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- Ministrul de externe al Estoniei, Eva-Maria Liimets a propus, vineri, ca o parte din banii pentru energie catre Rusia sa fie puși deoparte pentru un fond de redresare a Ucrainei. Aceasta a adaugat ca și activele inghețate ale Rusiei ar putea fi folosite in același scop, potrivit CNN.„Rusia trebuie trasa…

- In timpul unei intilniri recente cu reprezentanții businessului din China, ambasadorul chinez in Rusia, Zhang Hanhui, a cerut compatrioților sa nu piarda timpul și sa "umple golul" care s-a format pe piața rusa din cauza sancțiunilor și retragerii companiilor occidentale. Potrivit presei occidentale,…

- Ucraina pare ca este sprijinita din toate parțile. Șefa Comisiei Europene da din nou asigurari ca va sprijini poporul ucrainean. Intr-o declarație recenta, Ursula von der Leyen spune ca atat Rusia, cat și Belarus vor primi sancțiuni. ,,Ne intensificam sprijinul pentru Ucraina. Pentru prima data, UE…

- Noi masuri anunțate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a sprijini Ucraina, iar prima dintre ele este cea referitoare la faptul ca Uniunea Europeana va finanța achiziționarea și livrarea de arme și echipamente catre Ucraina. Alte masuri de sancționare a Rusiei se refera la…

- Presedintele american, Joe Biden, impreuna cu Ursula von der Leyen, s-au angajat sa coopereze pentru a garanta securitatea energetica a Europei si a Ucrainei, in actualul context in care Rusia a desfasurat trupe militare in apropierea granitei cu Ucraina.

- In timp ce mass-media aservita nu mai poate de grija Ucrainei și suna de zor goarna razboiului, cu Rusia pe post de invadator, la Bruxelles altele sunt preocuparile momentului. Bunaoara, intr-un discurs adresat Parlamentului European, Ursula von der Leyen a vorbit despre identitatea digitala ca unica…