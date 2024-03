Stiri pe aceeasi tema

- Acordul, care a fost semnat duminica, 17 martie, prevede indeosebi investiții in proiecte in domeniul energiei și al migrației, benefice indeosebi pentru economia egipteana, aflata in prezent in cea mai grava criza economica din istoria sa. A fost semnat de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi…

- Spar, retailerul de produse alimentare, inființat in 1932 in Țarile de Jos, cere Comisiei Europene sa inițieze o procedura de infringement impotriva Ungariei. Din cauza taxelor speciale din Ungaria, grupul Spar a inregistrat cheltuieli majore astfel ca s-a adresat președintei Comisiei Europene, Ursula…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, șefi de stat și de guvern, dar și comisari europeni și președinți de partide din PPE vor veni in Romania in perioada 6-7 martie. PNL organizeaza la București cel mai important eveniment al anului,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca va propune in urmatoarele saptamani promovarea achizitiilor militare comune, in cadrul primei strategii industriale comunitare de aparare, similare cu cele realizate pentru cumpararea de vaccinuri anticoronavirus sau de gaze…

- Budapesta "este departe" de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana privind ajutorul pentru Ucraina, a declarat joi, 18 ianuarie, șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.UE incearca sa ajunga la o ințelegere cu privire la extinderea unui ajutor financiar mai mare pentru…

- Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas, congresul Partidului Popular European va avea loc pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat, informeaza…

- Fostul presedinte american Donald Trump reacționeaza in urma dezvaluirilor din 2020, cand a spus ca nu va ajuta Europa daca va fi atacata. Declarațiile lui Trump au fost facute in cadrul unui interviu pentru Fox News . Omul de afaceri american s usține ca angajamentul sau fata de NATO va depinde de…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care vizeaza un nou mandat la Casa Alba, a declarat miercuri ca stie pe cine isi doreste drept vicepresedinte in cursa pentru alegerile prezidentiale din noiembrie si ca angajamentul sau fata de NATO va depinde de modul in care europenii vor trata SUA, relateaza…