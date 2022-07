Ministrii europeni de externe au aprobat inca un ajutor militar oferit Ucrainei de UE, in valoare de 500 de milioane de euro, a anuntat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel. „Europa continua sa sustina pacea si sa apere valorile noastre”, a justificat Michel acest nou ajutor destinat in principal inarmarii Ucrainei, al cincilea oferit de UE si care aduce la circa 2,5 miliarde de euro valoarea asistentei militare europene oferite acestei tari de la inceperea agresiunii ruse pe 24 februarie. Ajutorul consta in armament, echipamente, combustibili si materiale sanitare si este finantat…