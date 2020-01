Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul polonez de Externe l-a convocat de urgenta vineri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta ferm fata de "insinuarile istorice" ale presedintelui Vladimir Putin care a acuzat Polonia dinainte de razboi ca a incheiat o 'intelegere' cu Hitler si ca a actionat in mod 'antisemit' in acea perioada,…

- Vladimir Putin a condus primul tren de pasageri pe ruta Sankt Petersburg - Sevastopol, pe podul care leaga teritoriul rusesc de Peninsula Crimeea, anexata ilegal in 2014. Anul trecut, aflat la volanul unui camion, liderul de la Kremlin inaugurase puntea paralela, destinata traficului rutier, a podului…

- Uniunea Europeana (UE) a denuntat luni ”o noua incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucranei de catre Rusia” in urma inaugurarii de catre presedintele rus Vladimir Putin a caii ferate care leaga Crimeea si Rusia continantala, o noua lovitura aplicata Kievului dupa anexarea peninsulei…

- Departamentul Trezoreriei din SUA a anuntat marti ca a impus sanctiuni impotriva a 20 de persoane din opt tari, pentru rolul acestora in comiterea unor grave abuzuri impotriva drepturilor omului, transmite dpa. Cei sanctionati sunt oficiali guvernamentali si oameni de afaceri din Myanmar,…

- Este doar una din slabiciunile Uniunii Europene. Nu poate funcționa corect decat intr-un context bazat pe viziuni politice REZONABILE și DEMOCRATICE. Orice scurt-circuit autoritarist, antidemocratic sau naționalist o perturba politic. Exista insa și o alta amorsa a slabiciunii europene: decalajele…

- Statele membre ale Uniunii Europene au validat luni lista celor propusi sa fie membri ai Comisiei Europene pana la 31 octombrie 2024, releva un comunicat al Consiliului UE. Lista va fi supusa miercuri votului Parlamentului European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg. Potrivit AFP, pe lista nu…

- Sanctiun impuse de Uniunea Europeana unui bancher rus au repercusiuni in Letonia, unde autoritatea insarcinata cu presa a interzis noua posturi deteleviziune ruse in urma acestor sanctiuni impuse proprietarului acestora, cu legaturi cu Kremlinul, potrivit news.ro.UE a inscris in 2014 numele…

- Cu cinci ani in urma in Rusia a inceput o criza: la 5 noiembrie 2014, Banca Centrala a Rusiei anunțat ca nu va mai susține rubla. Spre deosebire de crizele din 1998 și 2008, noua criza a fost una ce a continuat, iar consecințele acesteia nu au fost depașite nici pana acum: veniturile rușilor scad, […]