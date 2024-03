Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit luni, 18 martie, sa impuna sanctiuni unor persoane si organizatii care sunt responsabile de moartea opozantului rus Aleksei Navalnii in inchisoare, a anunțat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.„Am cazut…

- Șefa statului, Maia Sandu, saluta decizia UE de a impune sancțiuni pentru șase persoane din Moldova. „Aceste masuri transmit un mesaj puternic – impreuna, sintem puternici in asigurarea unui viitor sigur”, a scris președinta pe X, noteaza Noi.md cu referire la unimedia.info {{732161}}„Astazi, Consiliul…

- Uniunea Europeana și-a dat acordul miercuri pentru cel de-al 13-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, a anunțat președinția belgiana a Consiliului UE pe platforma de socializare X. "Ambasadorii UE tocmai au ajuns la un acord de principiu asupra celui de-al 13-lea pachet de sancțiuni in cadrul…

- Statele Unite ale Americii vor adopta vineri o serie de „sanctiuni majore” impotriva Moscovei in urma decesului in inchisoare al opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat marti Casa Alba. „La initiativa presedintelui Biden, vom anunta vineri un set de sanctiuni majore pentru a trage Rusia la raspundere…

- La trei zile dupa moartea opozantului rus Aleksei Navalnii, presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat ca ia in considerare aplicarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei. „Avem deja sanctiuni, insa luam in considerare (sanctiuni) suplimentare, da”, a raspuns jurnalistilor presedintele…

- In cei 24 de ani in care a condus Rusia cu o mana de fier, Vladimir Putin a redus la zero vocile disidente. Ultimii opozanti cat de cat cunoscuti sunt aproape toti in inchisoare sau in exil, relateaza Le Figaro. Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, a murit subit la varsta…