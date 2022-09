UE a dat prima sancțiune împotriva politicii premierului Ungariei Viktor Orban Executivul Uniunii Europene(UE) va recomanda suspendarea miliardelor de euro alocate Ungariei din cauza problemelor de corupție, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, aceasta fiind prima masura și sancțiune de acest fel impotriva premierului Viktor Orban. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca va ingheța finanțarea pentru membrii care dauneaza democrației, anunța Reuters. „Trebuie sa luptam pentru democrațiile noastre… Aș dori sa ma concentrez asupra corupției”, a spus ea, fara a numi Ungaria in mod special, potrivit cotidianul.ro . Dar executivul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

