Ucrainenii care s-au refugiat la noi în țară pot avea acces la servicii medicale prin aplicația Apel 112 Ucrainenii care s-au refugiat la noi in țara au nevoie nu doar de adapost și hrana, ci și de servicii medicale. Oamenii afla cum pot ajunge la un medic și cu ajutorul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. La Botoșani și Iași de exemplu, sunt operatori care ii pot indruma in limba lor. Iar aplicația „Apel 112”, ce poate fi instalata pe telefonul mobil, are acum și o versiune in limba ucraineana. In fiecare saptamana, peste 500 de oamenii care fug din calea razboiului acceseaza liniile telefonice puse la dispoziție de ISU Iași. Tot mai mulți ucraineni cer detalii despre spitalele la care pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

