Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații culturilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, susține ca, in acest an, s-a inregistrat o scadere semnificativa a conținutului mediu de proteine ​​și gluten brut la grau. Astfel, din cele 424 de mostre de grau prelevate de la ferme din 21 de regiuni ale Ucrainei, in cazul a 80% dintre acestea…