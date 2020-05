Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a reafirmat miercuri disponibilitatea de a negocia direct cu omologul sau rus Vladimir Putin solutionarea conflictului din Donbas (estul Ucrainei), dar fara a renunta la formatul de negocieri "Normandia" (Germania, Franta, Ucraina si Rusia), informeaza agentia…

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In cadrul reuniunii…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au emis, sâmbata, o rara declarație comuna, prin care comemoreaza intersectia celor doua puteri din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial dintre trupele americane si sovietice în drumul lor spre învingerea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat cotidianului britanic „The Guardian“ ca si-a dat la dispozitie un an pentru solutionarea conflictului armat din Donbas, iar numaratoarea inversa a inceput la 10 decembrie 2019, dupa ultimul summit in formatul Normandia (Franta,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu doreste sa consume toti cei cinci ani ai mandatului sau pe incercarile de a pune in aplicare acordurile de la Minsk privind rezolvarea conflictului din Donbas, de aceea isi acorda termen de un an pentru a ajunge la un progres in discutiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca nu exista inca un acord complet asupra desfasurarii unui summit propus pe 5 martie cu Rusia, Franta si Germania privind conflictul din provincia siriana Idlib, dar ca el s-ar putea sa se intalneasca cu presedintele rus Vladimir Putin la aceasta…