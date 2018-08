Ucraina. Soldați uciși de separatiștii proruși Potrivit unui purtator de cuvant al armatei ucrainene, Dmitro Gutuliak, rebelii au incercat sa cucereasca puncte de observatie aflate sub controlul fortelor proguvernamentale in regiunea Lugansk (est). 'Dupa luptele care au durat cinci ore, patru soldati ucraineni au fost ucisi, iar alti sapte s-au ales cu rani de o gravitate diferita', a afirmat acelasi purtator de cuvant, adaugand ca un alt militar ucrainean a fost ucis de tiruri cu arme grele intr-un incident separat. Asa-zisele autoritati separatiste ale autoproclamatei republici populare Lugansk sustin insa ca fortele ucrainene… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

