- In scrisoare deschisa transmisa vineri pentru a marca noua luni de la invazia rusa, Papa Francisc a sugerat ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Papa Francisc a salutat taria ucrainenilor in fata asaltului violent…

- Președintele american a evocat traiectoria proiectilului pentru a motiva dubiile sale, scrie Le Monde . „Este improbabil potrivit traiectoriei sa se fi tras din Rusia. Dar o sa vedem”, a declarat președintele american, Joe Biden, miercuri, la finalul unei reuniuni de urgența la care au participat liderii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, intr-un nou discurs, ca prin platforma UNITED24 s-au strans 220 de milioane de dolari pentru Ucraina. El a precizat ca va fi lansata o campanie de strangere de fonduri pentru o flota de drone maritime, anunța news.ro. Fii la curent cu cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Presedintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat luni ca fortele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone, adaugand ca o parte au fost doborate, transmite Reuters.

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia ar putea evita cele mai grave consecințe ale razboiului sau impotriva Kievului, dar pentru a face acest lucru președintele Vladimir Putin trebuie sa fie oprit, relateaza Reuters și Sky News . In obișnuitul sau discurs video adresat zilnic…

- Președintele american Joe Biden a aprobat pachetul suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 675 de milioane de dolari, a anunțat joi, 8 septembrie, secretarul Apararii, Lloyd Austin, aflat la o intalnire cu ministrii Apararii si alți oficiali militari aliați, la baza Ramstein din…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sunat marti, de la distanta, clopotul de deschidere a Bursei de valori de la New York, in contextul in care tara sa incearca sa atraga investitii private de miliarde de dolari pentru refacerea uzinelor si industriilor distruse de Rusia, transmite Reuters,…