- Presa și propaganda rusa precizau, in urma cu trei luni, ca podul Kerci, care face legatura intre Crimeea și Rusia și care a fost aruncat in aer sambata dimineața, este este „protejat atat impotriva oricaror atacuril aeriene, terestre, maritime și subacvatice”. Distrugerea sa, chiar și parțiala, va…

- Au aparut primele imagini cu podul Kerci distrus dupa explozia din acesta dimineața. In imagini se vad clar bucați de pod prabușite, fapt ce demonstraza ca Rusia va avea de suferit de pe urma acestui incident, avand in vedere ca podul este unul strategic pentru ruși, dat fiind faptul ca era utilizat…

- Ucraineni par sa-si asume oficial distrugerea podului Kerci. Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Volodimi Zelenski a declarat, intr-o postare publicata pe contul sau oficial de pe Twitter ca „tot ce e ilegal trebuie distrus”, cu referire directa la podul Kerci, care face legatura intre Crimeea…

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Serviciul de informații al Ministerului Apararii din Ucrainei susține ca Federația Rusa folosește Crimeea drept trambulina pentru orice viitoare operațiuni militare, potrivit RBC-Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a indemnat pe ucraineni sa fie vigilenți inainte de ziua de miercuri, cand se marcheaza 31 de ani de independența fața de regimul sovietic, in timp ce sugereaza ca Ucraina va lua recupera Crimeea in anul acesta, transmite Reuters . Ucrainenii nu trebuie sa…

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. Intre timp, Starea de urgenta a fost prelungita in regiunea Crimeea, anexata de Rusia, iar agenti ai F

- Presa de stat din Rusia, care citeaza un oficial militar rus, susține ca Turcia a semnat un nou contract de achiziție de sisteme antiaeriene S-400, intr-un moment in care NATO, din care Turcia face parte, incearca sa izoleze Rusia și sa-i minimizeze influența dupa declanșarea razboiului din Ucraina.…