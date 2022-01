Este oficial: Marius Sulincean a fost numit subprefect

Marius Sulincean a fost numit subprefect în ședința de Guvern care tocmai s-a încheiat. Mâine, la ora 10, el va depune jurământul. Marius Sulincean a fost nominalizat pentru această funcție de PSD.