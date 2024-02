Ucraina: nou ajutor american pentru documentarea infracţiunilor Rusiei In dorinta de a sprijini Ucraina in documentarea infracțiunilor comise de Rusia, Statele Unite au oferit autoritaților ucrainene un nou pachet de asistența tehnica, conform Departamentului de Comunicare al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. Acest pachet include 66 de vehicule, 250 de drone, 9 sisteme de scanare laser 3D cu software-ul aferent și un laborator de analiza ADN. Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget A. Brink, a declarat : “Este o onoare (…) sa ajutam Ucraina sa documenteze, investigheze și sa urmareasca in justiție crimele de razboi. Rusia trebuie sa raspunda pentru atrocitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

