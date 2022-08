Ucraina: Lupte grele în Doneţk; armata ucraineană atacă poduri pentru a izola trupele ruse în Herson Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi dincolo de anul 2022, relateaza agentia EFE. In replica la anuntul Moscovei ca ar fi obtinut o victorie la Pesky, Kievul a transmis ca ”agresorul incearca sa rupa” linia defensiva a armatei ucrainene pe directia acestui sat, iar lupte grele au loc in zona acestuia si in localitatile invecinate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

