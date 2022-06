Ucraina înrolează și femeile cu vârste între 18 și 60 de ani In timp ce in lumea libera nesfartecata de razboi, barbații și femeile iși vad de viața dupa bunul plac, in Ucraina, peste doar trei zile, incepe și mobilizarea femeilor pentru front. Conform publicatiei ruse Pravda.ru, general-locotenent Serghei Saptal din Ucraina a ordonat centrelor de recrutare a fortelor armate ucrainene ca pana la 15 iunie sa pregateasca lista femeilor pentru inrolate. Toate femeile cu varste intre 18 și 60 de ani trebuie sa se prezinte la comandamentele militare pentru inrolare. E nevoie sa treaca sub steaguri și femeile, din cauza ca efectivul militar este incomplet. Administratiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Volodimir Zelenski vine cu noi detalii despre razboiul din Ucraina, dar și despre armele folosite de Rusia pe front. Rusia distruge in mod deliberat cultura și patrimoniul istoric ucrainean, infrastructura sociala și locuințele, a afirmat in discursul video de sambata seara președinte ucrainean Volodimir…

- Militarii rusi au aratat din nou de ce cruzimi sunt in stare. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat vineri noapte, ca In regiunea Cernigau, la nord de Kiev, satul Desna a fost lovit de rachete rusesti joi,atacul soldandu-se cu mai multi morti. Desna se afla la aproximativ 60 de kilometri…

- Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a anunțat in dimineața zilei de vineri ca armata ucraineana a lansat peste 100 de atacuri asupra trupelor ruse din sudul țarii. Aceste atacuri au fost cu unitati de rachete, cu artilerie, cu avioane și au vizat poziții cheie ale inamicilor. Astfel ca armata…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sambata seara, ca evacuarea civililor adapostiți in buncarele de la uzina Azovstal s-au incheiat, urmand ca duminica sa fie deschise noi coridoare umanitare pentru locuitorii din Mariupol și așezarile din jurul orașului. Atacurile trupelor ruse…

- Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru ziarul polonez Rzeczpospolita ca nu și-a mai vazut soțul, președintele Volodimir Zelenski, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite BBC. „Din 24 februarie, il vad pe soțul meu la fel ca tine – la televizor și pe casetele…

- Pentru noaptea de Paște, se pregatesc mai multe bombardamente asupra bisericilor din Ucraina, bombardamente menite sa faca un adevarat masacru, afirma Ambasada Rusiei in Republica Moldova. Nu, protagoniștii n-ar fi, ca pana acum, soldații ruși, ci chiar forțele ucrainene care acționeaza la comanda liderilor…

- Armata rusa din Ucraina se „reorganizeaza, probabil înaintea unor ofensive pe scara larga”, avertizeaza serviciile britanice de informații ale Departamentului Apararii, citate de BFM TV. „Câmpul de lupta din nordul Ucrainei ramâne static. Este posibil…