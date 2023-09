Ucraina cere Romaniei sa renunțe la ”tacerea mieilor” atunci cand drone lansate de Rusia cad pe teritoriul sau și sa adopte in schimb alaturi de NATO o poziție mai ferma impotriva Moscovei. Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a explicat, vineri, ca Ucraina nu se asteapta ca NATO sa declare razboi Moscovei pentru ca o drona […] The post Ucraina indeamna Romania sa doboare dronele și rachetele rusești: E nevoie de acțiuni, nu de „tacerea mieilor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .