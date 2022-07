Ucraina, dotată cu lansatoare de rachete M270. Numele țării care le-a furnizat este necunoscut Ucraina a anuntat, vineri seara, ca a primit un prim transport de sisteme lansatoare de rachete multiple M270, care se adauga arsenalului de artilerie cu raza lunga furnizat deja de Occident, transmit Reuters si AFP. „Primele MLRS M270 au sosit. Ele vor fi o buna companie pentru HIMARS pe campul de lupta”, a scris pe […] The post Ucraina, dotata cu lansatoare de rachete M270. Numele țarii care le-a furnizat este necunoscut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

